Phường Hoàn Kiếm tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Quang cảnh phiên giải trình của HĐND phường Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Theo báo cáo của UBND phường, trong thời gian qua công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt một số kết quả tích cực. Phương thức quản lý từng bước chuyển từ tổ chức ra quân theo đợt sang kiểm tra, xử lý gắn với trách nhiệm duy trì thường xuyên.

Nhiều khu vực phức tạp, tồn tại kéo dài được tập trung giải quyết, nhất là tình trạng chợ cóc, chợ tạm tại Thanh Hà - Nguyễn Thiện Thuật; mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ tại Hàng Gai - Hàng Bông; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Phùng Hưng - Trần Phú. Qua đó, nhiều vị trí lấn chiếm được giải tỏa, không gian lòng đường, hè phố được khôi phục, cảnh quan đô thị có chuyển biến so với trước.

Song song đó, các điều kiện phục vụ công tác quản lý, duy trì từng bước được củng cố. Việc sơn kẻ, sắp xếp phương tiện trên hè phố, quản lý các điểm trông giữ xe, cơ giới hóa thu gom rác, huy động lực lượng cơ sở và ứng dụng camera giám sát được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn đánh giá, qua khảo sát, giám sát thực tế, công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường vẫn còn những tồn tại cần tập trung khắc phục. Từ thực tế trên, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phải có biện pháp quản lý hiệu quả, hạn chế vi phạm phát sinh và tái diễn.

Trong không khí làm việc dân chủ, nghiêm túc, các đại biểu HĐND phường Hoàn Kiếm đã nêu nhiều câu hỏi thuộc các lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề còn tồn tại trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các ý kiến, kiến nghị đã được đại diện các phòng ban và lãnh đạo UBND phường tiếp thu, trực tiếp giải trình, làm rõ.

Đại biểu HĐND phường Hoàn Kiếm nêu ý kiến. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Rà soát, xác định các tuyến phố, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm để tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, nấu nướng; đồng thời kiên quyết tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ lắp đặt trái quy định; duy trì kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm sau xử lý.

Lãnh đạo Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Hoàn Kiếm trả lời ý kiến của các đại biểu. Ảnh: PV

Để nâng cao hiệu quả quản lý và duy trì kết quả lâu dài, UBND phường cần triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ, trong đó đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera AI trong phát hiện, ghi nhận vi phạm, làm cơ sở xử lý theo quy định; đồng thời phát huy vai trò giám sát, tự quản của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tại từng tổ dân phố, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và xây dựng nếp sống đô thị văn minh.