Phường Hoàn Kiếm: Tăng cường công nghệ, xử lý nghiêm vi phạm môi trường

Đoàn giám sát do Phó trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố Hà Nội Đoàn Việt Cường làm Trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát tại xe quan trắc tự động trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Văn Tuyến

Báo cáo tới đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến 31-7-2026 UBND phường tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, kiểm tra giám sát bảo đảm tính xuyên suốt, hiệu quả.

Hiện trên địa bàn phường có 35 điểm tập kết rác tạm theo giờ, không có trạm trung chuyển. Khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom là 121,4 tấn/ngày (tỷ lệ thu gom đạt 100%). Đối với chất thải rắn sinh hoạt, từ ngày 1-12-2025 đến 31-7-2026 tổng khối lượng là trên 30 triệu tấn, trung bình 1,216 tấn/ngày.

Thiết bị quan trắc đặt tại phố Mã Mây, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Văn Tuyến

Phường Hoàn Kiếm đã hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Một số khu dân cư, tổ dân phố và trường học bước đầu thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ dân tham gia phân loại chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng rác thải chưa được phân loại triệt để.

Công tác phân loại chất thải rắn cũng được quan tâm tuyên truyền đến nhân dân thực hiện phân loại thành 4 nhóm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải cồng kềnh; chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt; nhóm chất thải khác.

Đoàn giám sát làm việc với UBND phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Văn Tuyến

Về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên dụng, camera giám sát, phường Hoàn Kiếm đã triển khai phần mềm quản lý chuyên dụng tích hợp định vị GPS trên các phương tiện thu gom rác thải giúp cơ quan quản lý theo dõi sát sao lộ trình, thời gian, hiệu suất làm việc; xe duy trì vệ sinh môi trường (xe vận chuyển rác, làm sạch) đều được lắp đặt hệ thống camera trước và sau xe để phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hiện trường.

Đồng thời, phường cũng lắp đặt, vận hành 35 mắt camera tại các điểm nóng về rác thải sinh hoạt và trật tự đô thị để phối hợp truy xuất, nhắc nhở, xử phạt hành vi xả rác không đúng nơi quy định...

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Về công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm, từ ngày 1-7-2025 đến 31-7-2026, UBND phường đã thực hiện lập hồ sơ xử phạt với 142 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền là trên 740 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là vứt, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng quy định, không phân loại rác tại nguồn.

Phường cũng chuẩn bị tương đối toàn diện các nhóm nhiệm vụ trước mắt của giai đoạn 1 thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, gồm: Rà soát hạ tầng giao thông tĩnh, phối hợp tổ chức giao thông, thiết lập và duy trì các chốt kiểm soát, tuyên truyền sâu rộng và thúc đẩy bố trí các điểm hạ tầng giao thông xanh (bãi giữ xe, điểm đổi pin, điểm xe đạp công cộng và bãi đỗ xe)...

Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

UBND phường Hoàn Kiếm kiến nghị thành phố sớm ban hành quy định cụ thể việc xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện chạy nhiên liệu xăng, dầu trong khu vực Vùng phát thải thấp; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phân loại rác tại nguồn, giảm thiếu rác thải nhựa; chấp thuận việc triển khai và nhân rộng công tác thu gom, vận chuyển rác bằng xe điện 3 bánh trên địa bàn.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi về một số nội dung cần làm rõ. Ảnh: Văn Tuyến

Sau khi khảo sát tại một số điểm quan trắc không khí trên địa bàn và nghe báo cáo, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm làm rõ các nội dung liên quan đến việc triển khai phân loại rác tại nguồn; phương thức xử lý nhanh chóng với nước rỉ rác khi tập kết tạm thời để bảo đảm môi trường sạch đẹp; phương án xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; hệ thống camera giám sát với hệ thống điều hành quản lý môi trường của thành phố ra sao; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về vấn đề môi trường trên địa bàn phường qua iHanoi; phương án xử lý các nhà vệ sinh công cộng trong khu phố cổ; giải pháp cụ thể giải quyết bài toán rác thải phát sinh đột biến vào các ngày cuối tuần tại không gian đi bộ...

Phó trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đoàn Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đoàn Việt Cường cho biết, đoàn giám sát đánh giá cao báo cáo của phường, đồng thời đề nghị phường làm rõ một số vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý môi trường sau phân cấp. Đáng chú ý là việc rà soát quy trình, định mức; thời gian thu gom rác cần phù hợp với đặc thù khu vực phố cổ, phố đi bộ và các tuyến kinh doanh; việc phân loại rác tại nguồn phải bảo đảm đồng bộ từ khâu thu gom đến xử lý, tránh gây lãng phí.

Đối với quản lý chất lượng không khí, Phó trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị phường Hoàn Kiếm phản ánh đầy đủ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai; rà soát cơ sở của các số liệu, chỉ tiêu trước khi đưa vào báo cáo, bảo đảm tính chính xác, logic.

Đoàn giám sát đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm bổ sung đầy đủ các nội dung thành viên đoàn đã nêu và sớm hoàn thiện, gửi về để đoàn tổng hợp, báo cáo.