Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa Việt Nam” được tổ chức trong khuôn viên vườn hoa Hàng Trống. Ảnh: PV

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm Trần Thị Thúy Lan cho biết, từ ngày 18-11 đến ngày 22-11, đơn vị tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, giới thiệu 80 tác phẩm ảnh đặc sắc, phản ánh những nét đẹp tiêu biểu của văn hóa Hà Nội nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, triển lãm nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện văn hóa, đưa người xem đến với vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; những nét đẹp bình dị trong đời sống thường ngày của người dân Hà Nội; cùng những giá trị đặc sắc về văn hóa, di sản, kiến trúc, lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường tham gia chương trình văn hóa, nghệ thuật “Ngàn năm Hà Nội”. Ảnh: PV

Trước đó, tối 23-11 tại thư viện phường Hoàn Kiếm, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật “Ngàn năm Hà Nội”. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức theo hình thức biểu diễn âm nhạc kết hợp giao lưu nghệ thuật.

Điểm đặc biệt của chương trình là lựa chọn hình thức giới thiệu âm nhạc mộc trong không gian thư viện, thay vì tổ chức trên sân khấu lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô. Không gian biểu diễn được thiết kế gần gũi, ấm cúng. Nghệ sĩ và khán giả được kết nối trong khoảng cách gần, tạo điều kiện để người nghe cảm nhận rõ hơn giọng hát, tiếng nhạc cụ và những sắc thái tinh tế của từng tác phẩm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Nguyễn Hồng Trang (áo đen) động viên các thí sinh phường Hoàn Kiếm tham gia giải cờ vua sáng 22-11. Ảnh: PV

Cũng trong dịp này, sáng 22-11, Giải cờ vua Hoàn Kiếm mở rộng năm 2026 đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, các câu lạc bộ cờ vua trong và ngoài địa bàn phường tham gia tranh tài. Giải đấu do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm phối hợp với Câu lạc bộ Cờ vua Kiện tướng tương lai tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Bà Trần Thị Thúy Lan thông tin thêm, ngoài các sự kiện trên, sáng 21-11, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường đã tham gia chương trình diễu hành di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại không gian Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận.

Đoàn diễu hành của phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm

Thông qua các hoạt động ý nghĩa dịp này, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm mong muốn đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để văn hóa không chỉ được lưu giữ trong di sản mà còn hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc đồng thời lan tỏa hình ảnh một Hà Nội nghìn năm văn hiến, thanh lịch, hiện đại đến bạn bè trong nước và quốc tế.