Phường Hoàn Kiếm nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường từ cơ sở kinh doanh

Sau đợt mưa lớn giữa tháng 9 vừa qua, tỉnh lộ 74 nối các xã Nam Đông và A Lưới, thành phố Huế xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến tuyến đường bị chia cắt trong nhiều ngày. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã huy động phương tiện, máy móc khẩn trương thu dọn đất đá, khắc phục sự cố.