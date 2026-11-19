Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Phan Trọng Khánh quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy định số 225-QĐ/TW. Ảnh: PV

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Phan Trọng Khánh cho biết, ngày 14-10-2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thay thế Quy định số 21/QĐ/TW ngày 11-4-2026.

Quy định gồm 7 chương, 35 điều, quy định cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, đình chỉ sinh hoạt của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên và đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng theo thẩm quyền.

Quy định số 225-QĐ/TW có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng, tập trung vào mở rộng đối tượng áp dụng, bổ sung nguyên tắc bảo vệ cán bộ dám đổi mới, điều chỉnh quy định về tổ chức ủy ban kiểm tra, bổ sung nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng, điều chỉnh thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt Đảng và làm rõ quy định chuyển tiếp. Những nội dung này không chỉ góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát trong Đảng mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Do vậy, việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện đúng Quy định số 225-QĐ/TW có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoàn Kiếm yêu cầu, để quy định thực sự đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần chủ động nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới, cụ thể hoá và vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Trọng Khánh đã trực tiếp triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy định số 225-QĐ/TW; tập trung phân tích, làm rõ các điểm mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.