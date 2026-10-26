Phường Hoàn Kiếm: Lan tỏa tinh thần nhân ái vì người nghèo và an sinh xã hội

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Ngọc Anh trao hỗ trợ sinh kế, sinh hoạt tới hội viên cựu chiến binh, phụ nữ phường có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng thông tin, những năm qua, công tác an sinh xã hội luôn được địa phương quan tâm, triển khai hiệu quả. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng.

Quỹ "Vì người nghèo" phường đã tiếp nhận trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ trong năm 2025 và gần 700 triệu đồng từ các phường cũ sáp nhập, tổng quỹ có trên 2,2 tỷ đồng; qua đó, đã góp phần chăm lo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Cụ thể, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", phường đã hỗ trợ cho các hộ khó khăn; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp các trường hợp có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với đó là hàng trăm suất quà Tết, các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, các chương trình khám sức khỏe, tặng quà cho người cao tuổi, người yếu thế, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm tin tưởng, hoạt động của Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của phường. Từ đó, chung tay xây dựng phường Hoàn Kiếm: Giàu mạnh - Bản sắc - Văn minh - Nhân dân hạnh phúc, một Hoàn Kiếm nghĩa tình, một Hoàn Kiếm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết thêm, nhờ sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, đến nay phường Hoàn Kiếm cơ bản không còn hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là người già neo đơn, người bệnh tật, lao động tự do mất việc làm. Vì vậy, việc duy trì và phát huy hiệu quả Quỹ"Vì người nghèo" vẫn có ý nghĩa thiết thực và lâu dài.

Chủ tịch UBND phường Trịnh Hoàng Tùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Ngọc Anh tiếp nhận sự ủng hộ và trao tặng Thư cảm ơn tới các đơn vị, các nhà hảo tâm. Ảnh: PV

Tại lễ phát động, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" phường Hoàn Kiếm đã tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ban Tổ chức tặng quà hỗ trợ sinh kế, sinh hoạt cho hội viên phụ nữ, cựu chiến binh; phương tiện đi lại cho thiếu nhi từ nguồn xã hội hóa và quà hỗ trợ bằng nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của phường cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.