Phường Hoàn Kiếm lan tỏa tinh thần Giải chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình
Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/9/2026 tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là địa bàn sẽ đăng cai sự kiện chung kết, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức giải chạy cấp cơ sở, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của phong trào cũng như sự sẵn sàng về công tác chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-hoan-kiem-lan-toa-tinh-than-giai-chay-bao-ha-noi-moi-vi-hoa-binh-418454.htm