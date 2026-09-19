Phường Hoàn Kiếm lan tỏa tinh thần Giải chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, tối 19-9, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” diễn ra tại Làng gốm Bát Tràng đã đưa công chúng đến với một cách cảm nhận mới về di sản làng nghề, khi gốm không chỉ được nhìn ngắm qua hình dáng, màu men mà còn được lắng nghe qua âm thanh, chuyển động và nghệ thuật trình diễn đương đại.