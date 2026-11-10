Phường Hoàn Kiếm: Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Đức Thọ

Những việc làm bình dị, lan tỏa giá trị tốt đẹp

Trong những thành tích chung của phường Hoàn Kiếm, có sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực. Đó là những cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân; những thầy cô giáo hết lòng vì học sinh; những công dân bình dị, nghĩa tình, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và những hành động dũng cảm, kịp thời vì cộng đồng.

Tại hội nghị, những câu chuyện đẹp đã được giới thiệu, tôn vinh, để lại nhiều xúc động. Tiêu biểu là cô giáo Phạm Thị Thùy Trang với hành trình hơn 11 năm bền bỉ hiến máu, có 112 lần hiến máu cứu người. Hay học sinh Phạm Ngọc Tú với hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh. Ảnh: Đức Thọ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang. Ảnh: Đức Thọ

Bên cạnh đó là những người dành thời gian, công sức, vật chất cá nhân giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; những sáng kiến cải tiến công việc, góp phần giảm bớt thủ tục cho người dân; những hành động trách nhiệm trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Những việc làm tuy khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng là những giá trị thiết thực làm nên sức sống của phong trào thi đua người tốt, việc tốt tại địa phương.

Hội nghị còn dành thời gian giao lưu với các gương điển hình, qua đó chia sẻ kinh nghiệm và cách làm hay trong tổ chức phong trào. Trong đó, em Trương Minh Anh, học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản, là một trong những gương mặt tiêu biểu được giới thiệu. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong học tập, thể thao, em còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, quyên góp sách, vở, quần áo và những món quà nhỏ tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giao lưu với gương điển hình - em Trương Minh Anh, học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Đức Thọ

Giao lưu với gương điển hình - ông Nguyễn Trung Thành, nhân viên bảo vệ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, đã có hành động dũng cảm khi trực tiếp tham gia chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh ăn uống. Ảnh: Đức Thọ

Đáng chú ý, ông Nguyễn Trung Thành, nhân viên bảo vệ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, đã có hành động dũng cảm khi trực tiếp tham gia chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh ăn uống số 22 Mã Mây.

Trước đó, ngày 23-9, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, ông Nguyễn Trung Thành nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để chữa cháy khi lực lượng chức năng chưa có mặt. Khu vực xảy ra cháy khá chật, khói và hơi nóng quẩn lại khiến ông bị bỏng nhẹ ở tay. Hành động kịp thời, dũng cảm ấy đã góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân trước tình huống khẩn cấp.

Đưa phong trào thi đua đi vào thực chất

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế phường tiếp tục được giữ vững và tăng trưởng khá; các công trình, dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân đạt kết quả tích cực; chính trị - xã hội ổn định, an ninh, trật tự được bảo đảm.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thọ

Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đại diện cho hàng nghìn cá nhân tiêu biểu trên địa bàn phường.

Theo đồng chí Trịnh Hoàng Tùng, giá trị của những tấm gương người tốt, việc tốt không chỉ nằm ở bằng khen hay giấy khen, mà quan trọng hơn là sức lan tỏa trong đời sống. Một hành động tử tế có thể khơi dậy nhiều hành động tử tế khác, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, bộ máy hành chính liêm chính, hiệu quả và môi trường sống văn minh, nghĩa tình.

Để phong trào thi đua tiếp tục phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và đơn vị trên địa bàn gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị hằng ngày, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Đức Thọ

Trong đó, các phòng chuyên môn cần gắn thi đua với việc ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số. Mỗi phòng phấn đấu có ít nhất một sáng kiến, cách làm mới trong năm.

Đối với các tổ dân phố, cần sớm ổn định tổ chức sau sắp xếp, kiện toàn; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, xây dựng ít nhất một mô hình tự quản về môi trường, văn minh đô thị hoặc an ninh, trật tự. Các nhà trường tiếp tục gắn phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” với xây dựng trường học an toàn, thân thiện, trong đó mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên cần duy trì cuộc thi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” thành hoạt động thường xuyên; vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn đến từng hộ gia đình. Công an phường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại từng khu dân cư.

Phường Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" năm 2026. Ảnh: Đức Thọ

Đặc biệt, công tác khen thưởng cần bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng việc, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp như công nhân môi trường, giáo viên, chiến sĩ công an, tổ trưởng tổ dân phố, người cao tuổi và học sinh. Việc tốt cần được ghi nhận ngay khi phát sinh, không chờ đến cuối năm; đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số của phường để những câu chuyện đẹp đến với từng gia đình.

Trong dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàn Kiếm vì thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026; tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang vì thành tích xuất sắc trong công tác.

Cùng với đó, 5 cá nhân thuộc phường được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô của UBND thành phố Hà Nội.

Phường Hoàn Kiếm cũng quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026 cho 51 cá nhân; khen thưởng 14 tập thể có thành tích xuất sắc và 16 cá nhân đạt giải trong cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" năm 2026.