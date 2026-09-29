Phường Hoàn Kiếm: Giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn và Chủ tịch UBND phường Trịnh Hoàng Tùng chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường trong 9 tháng đầu năm 2026; Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến tại hội nghị đối thoại năm 2025 đã được các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu, trả lời.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Hoàn Kiếm đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ trên cả 4 trục, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Địa phương đã hoàn thành sắp xếp 72 chi bộ tổ dân phố thành 28 chi bộ và tổ chức đảng tại các trường học nhanh chóng, ổn định; phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (114%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,24%; quốc phòng - an ninh được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước lũy kế 9 tháng đạt 7.605 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công ước đạt 834,776/977,273 tỷ đồng, bằng 85,4% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, an toàn thực phẩm, đô thị, môi trường được duy trì thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả. Công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên, thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý, phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc, những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự và phương thức vận hành bộ máy sau khi phường thực hiện sắp xếp từ 72 tổ dân phố xuống còn 28 tổ dân phố mới. Thay mặt lãnh đạo phường, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp ý kiến của các đại biểu.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng trao đổi, giải đáp ý kiến của các đại biểu. Ảnh: PV

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý chân thành, thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, việc đối thoại trực tiếp với nhân dân phải là nhiệm vụ thường xuyên của người đứng đầu và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường trong giải quyết công việc, từ đó xây dựng tác phong “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; phải thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; sau đối thoại, phải tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân và thông báo rộng rãi kết quả giải quyết để nhân dân biết, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.