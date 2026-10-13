Phường Hoàn Kiếm: Gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thị Ngọc Anh chúc mừng các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn phường Hoàn Kiếm Đinh Sỹ Đạt cho biết, địa bàn có truyền thống thương mại lâu đời, là trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô. Sự phát triển của địa phương luôn gắn liền với những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ người lao động.

"Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ được khẳng định bằng kết quả kinh doanh, mà còn bằng sự gắn bó của người lao động, bằng trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị tốt đẹp mà doanh nghiệp tạo dựng", Chủ tịch Công đoàn phường Hoàn Kiếm Đinh Sỹ Đạt nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng và Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Phùng Phương Thảo chúc mừng các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Cùng chung nhận định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn đánh giá, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển của phường.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội phường tiếp tục ổn định, thương mại, dịch vụ, du lịch có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.605 tỷ đồng, bằng 75% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 85,4% kế hoạch. Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của doanh nghiệp và người lao động phường Hoàn Kiếm.

Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Văn Phú và Chủ tịch Công đoàn phường Đinh Sỹ Đạt trao quyết định thành lập các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ảnh: PV

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm đề nghị, Công đoàn phường xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm; rà soát sát thực tế, nắm chắc doanh nghiệp và người lao động; chủ động đến từng doanh nghiệp, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thủ tục. Cùng với phát triển số lượng, phải chú trọng chất lượng hoạt động, chăm lo quyền lợi đoàn viên; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động đối thoại với người sử dụng lao động, quan tâm điều kiện làm việc, tiền lương, thu nhập; tổ chức phong trào thi đua gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn khẳng định, Đảng ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đóng góp ngày càng thiết thực cho địa phương.