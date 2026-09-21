Phường Hoàn Kiếm đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn cùng các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: PV

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm Đặng Thanh Tú cho biết, giáo dục ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ những năm đầu tiên của cuộc đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Qua chương trình, Đoàn Thanh niên phường mong muốn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ, cùng nhà trường chăm lo, giáo dục và bảo vệ thế hệ măng non; góp phần xây dựng văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường.

“Gương sáng dẫn đường” trước hết là hình ảnh của những người lớn - ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn viên thanh niên - những người hàng ngày đồng hành cùng các em. Các em học sinh sẽ học được rất nhiều từ những hành động tưởng như rất nhỏ của người lớn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết hành động “Cùng chạm - Cùng thực hiện”. Ảnh: PV

Ngay sau chương trình hôm nay, Đoàn Thanh niên phường đề nghị các cơ sở đoàn trường học trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên phường và Công an phường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời tiếp tục triển khai, nhân rộng các hoạt động, mô hình thiết thực về an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt công trình “Cổng trường an toàn giao thông xanh - Gương sáng dẫn đường” tại Trường Tiểu học Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Phát động Tháng An toàn giao thông với chủ đề “Gương sáng dẫn đường - An toàn đến lớp”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàn Kiếm Nguyễn Diệu Ánh chia sẻ, những bài học về an toàn giao thông không chỉ nằm trên trang sách. Các em học bằng những gì được nhìn thấy, được trải nghiệm và được người lớn làm gương mỗi ngày. Các em chính là những người sẽ làm cho thông điệp hôm nay trở thành hành động. Nhà giáo Nguyễn Diệu Ánh nhắc nhở các em học sinh: "Hãy nhớ 3 điều thật đơn giản: Đúng luật - Đúng cách - Đúng trách nhiệm".

"Tôi mong muốn từ chương trình này, chúng ta sẽ cùng hình thành một cách làm bền vững: Nhà trường tuyên truyền - Thầy cô nêu gương - Cha mẹ đồng hành - Học sinh thực hiện - Cộng đồng cùng bảo vệ. An toàn giao thông không phải là câu chuyện của riêng một tháng, không chỉ là một khẩu hiệu trong sân trường. Đó phải trở thành một thói quen, một nét văn hóa và một trách nhiệm mỗi ngày", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàn Kiếm nói.

Học sinh Trường Tiểu học Hoàn Kiếm sôi nổi tham gia trả lời các câu hỏi tại chương trình. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, các chiến sĩ công an đã phổ biến những quy tắc về pháp luật và tham gia giao thông an toàn, các quy tắc về giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đối với người đi bộ, người điều khiển phương tiện. Nội dung buổi tuyên truyền xoay quanh việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường… Qua đó trang bị cho các em học sinh kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông.