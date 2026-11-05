Phường Hoàn Kiếm bảo đảm trật tự đô thị trên các tuyến phố cổ

Hoạt động tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng không gian phố cổ văn minh, an toàn, thân thiện với người dân và du khách.

Đầu tháng 11-2026, phóng viên Báo Hànộimới có mặt tại một số tuyến phố cổ thuộc phường Hoàn Kiếm, ghi nhận hoạt động kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị của các lực lượng chức năng.

Phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường phối hợp với Công an phường hằng ngày tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán tại các tuyến phố nhằm tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Ảnh: Hồng Quảng

Theo ghi nhận, tại các tuyến phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến..., tình trạng một số hộ kinh doanh sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa vẫn còn diễn ra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định; đồng thời lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, đại diện tổ công tác cho biết, thực hiện kế hoạch của phường, Phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường phối hợp với Công an phường duy trì hoạt động tuần tra hằng ngày trên các tuyến phố. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ bàn ghế đối với những hộ kinh doanh để bàn ghế lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Hồng Quảng

Đánh giá về diện mạo đô thị Thủ đô, chị Hải Yến, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã đến Thủ đô du lịch nhiều lần. Những năm gần đây, tôi thấy Hà Nội ngày càng sạch, đẹp hơn. Khu vực phố cổ luôn thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế. Các hàng quán phong phú, ẩm thực Hà Nội cũng rất hấp dẫn”.

Chung cảm nhận, hai du khách trẻ Việt Chi và Diễn My đến từ Đà Nẵng cho biết, mùa thu Hà Nội rất đẹp, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, tạo cảm giác an tâm khi đi bộ tham quan, dạo phố và chụp ảnh lưu niệm.

Là địa bàn tập trung nhiều di tích, điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ và ẩm thực, phường Hoàn Kiếm thường xuyên đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, việc duy trì trật tự đô thị, bảo đảm giao thông thông thoáng và vệ sinh môi trường có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về Thủ đô trong mắt bạn bè, du khách.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Đây cũng là cách thiết thực để chung tay xây dựng Hà Nội ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, văn minh, hiện đại, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện.