Phường Hoài Nhơn Tây ra mắt các mô hình hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia

Trong 9 tháng năm 2026, công tác CĐS tại phường Hoài Nhơn Tây đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được đầu tư kiosk lấy số tự động, robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hướng dẫn thủ tục hành chính và thiết bị số hóa hồ sơ.

Ra mắt giải pháp “ Chuyển đổi số dân cư 4.0” phường Hoài Nhơn Tây năm 2026. Ảnh: Hoài Huy

Trung tâm đã tiếp nhận 7.291 hồ sơ, trong đó giải quyết 7.243 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,3%; không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều đạt 100%. Trong quý III/2026, toàn bộ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Bên cạnh đó, phường đẩy mạnh ứng dụng AI trong xử lý công việc, truyền thông cơ sở; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP qua livestream; hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, ứng dụng công dân số iGiaLai, thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tại chương trình, phường ra mắt 4 mô hình CĐS, gồm: Ứng dụng quản lý tổ dân phố DC 4.0 phối hợp với VNPT Gia Lai, thí điểm tại tổ dân phố Hội Phú, hỗ trợ số hóa dữ liệu dân cư, gửi giấy mời họp trực tuyến, lưu trữ kết luận cuộc họp và tiếp nhận phản ánh hiện trường kèm vị trí địa lý để xử lý kịp thời; mô hình phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và Đoàn Thanh niên, phát huy vai trò đoàn viên là “đại sứ số”, trực tiếp hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đội thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số” hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ảnh: Hoài Huy

Cùng với đó là Câu lạc bộ Thanh niên hỗ trợ CĐS, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân thông qua hoạt động hướng dẫn tại cơ sở; Cuộc thi sáng tạo video clip ứng dụng AI “Hoài Nhơn Tây trong tôi - Sắc màu công nghệ số”, thu hút 21 tác phẩm dự thi, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và sự đổi thay của địa phương bằng công nghệ số.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Phượng nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu thời gian tới, cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ, khắc phục tâm lý ngại khó. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tạo video clip với chủ đề “Hoài Nhơn Tây trong tôi - sắc màu công nghệ số”. Ảnh: Hoài Huy

Các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thể cần bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số thường xuyên, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, tránh hình thức.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phối hợp với VNPT Gia Lai hoàn thiện mô hình DC 4.0 tại tổ dân phố Hội Phú, đánh giá hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn phường.