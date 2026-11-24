Lần đầu tiên được tổ chức, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã lan tỏa rộng khắp từ 7 khu phố đến các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Hoài Nhơn Nam.

Trình diễn văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Trung Nghĩa

Từ giáo dục truyền thống, giới thiệu sách, vẽ tranh về quê hương, tìm hiểu di tích đến các hoạt động tri ân, chăm lo đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn, mỗi hoạt động có đối tượng và cách tổ chức riêng, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu: đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Ngày Văn hóa Việt Nam của phường Hoài Nhơn Nam có nhiều hoạt động phong phú như: hội trại của 7 khu phố, trại Đại đoàn kết, trại trường học, trại Công an - Quân sự và xã Sơn Lang (địa phương kết nghĩa với phường Hoài Nhơn Nam); gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng địa phương, văn hóa ẩm thực truyền thống; Hội thi mâm cơm gia đình; Thi bóng đá học sinh; các trò chơi dân gian; biểu diễn bài chòi cổ; võ cổ truyền…

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Hoài Nhơn Nam đã công bố Quyết định thành lập Hội Võ thuật của phường nhằm tập hợp các võ sư, võ sinh, duy trì luyện tập, truyền dạy võ cổ truyền, góp phần giáo dục thanh thiếu niên về kỷ luật, tinh thần thượng võ và trách nhiệm với cộng đồng.

Các đội thi kéo co trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Trung Nghĩa

Tri ân những người đã tận tâm truyền dạy di sản cho lớp trẻ, phường cũng quyết định trợ cấp sinh hoạt hằng tháng và đóng bảo hiểm y tế đối với 2 Nghệ nhân Ưu tú đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể là võ cổ truyền.

Tại chương trình, VietinBank - Phòng giao dịch Hoài Nhơn đã tặng 20 suất quà hỗ trợ cho các em học sinh Trường THCS Hoài Nhơn Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng 7 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xã Sơn Lang cũng tặng 5 phần quà nghĩa tình cho 5 hộ gia đình chính sách của phường Hoài Nhơn Nam.