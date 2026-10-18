Phường Hòa Xuân tuyên dương 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế

Ban tổ chức tuyên dương 10 cá nhân xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp và làm kinh tế giỏi. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tại sự kiện, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ, qua đó, cổ vũ cán bộ, hội viên ra sức thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại và an bình.

Dịp này, ban tổ chức tôn vinh 5 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp và làm kinh tế giỏi. Cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động các chi hội nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm.

Các chi hội trên địa bàn nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: NGỌC QUỐC

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao hỗ trợ sinh kế cho 3 hội viên khó khăn gồm: chị Phạm Thị Bé (tổ dân phố Giáng Nam 2), chị Nguyễn Thị Lang (tổ dân phố Dương Sơn 1) và chị Huỳnh Thị Thà (tổ dân phố Trung Lương 2) với mức 5 triệu đồng/chị. Nguồn kinh phí được trích từ mô hình “Nuôi heo đất - gây quỹ an sinh” do các chi hội triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phát động mô hình “Thùng phân loại thu gom rác tái chế - xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp” đến 52 chi hội, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về công tác bảo vệ môi trường.

Dịp này, hội tổ cuộc thi “Giai điệu khỏe đẹp” với 10 đội thi đại diện cho toàn thể chi hội trên địa bàn.

Một tiết mục biểu diễn tại cuộc thi “Giai điệu khỏe đẹp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Xuân tổ chức. Ảnh: NGỌC QUỐC