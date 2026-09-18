Phường Hòa Xuân tham vấn về quy hoạch phân khu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo báo cáo đề dẫn, phường Hòa Xuân đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển dựa trên hạ tầng đô thị, giao thông, thương mại, dịch vụ; cùng các giá trị về sinh thái, sông nước và văn hóa cộng đồng.

Hội thảo được tổ chức nhằm “đặt bài toán cho Hòa Xuân của tương lai”, định hình cấu trúc phát triển của địa phương trong 10, 20 và 30 năm tới.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội thảo, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng báo cáo chi tiết phương án quy hoạch phân khu. Theo dự báo đến năm 2050, dân số Hòa Xuân sẽ đạt khoảng 147.000 người trên diện tích 2.795ha (hiện nay khoảng 93.000 người).

Đơn vị tư vấn bước đầu đề xuất các ý tưởng: kết nối không gian hai phía Đông - Tây quốc lộ 1; tổ chức lại các cực chức năng; khai thác không gian số và không gian xanh; đồng thời chú trọng bảo tồn làng xóm truyền thống và thích ứng với ngập lụt.

Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao sự chủ động của phường Hòa Xuân; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn và các chuyên gia tập trung làm rõ 7 vấn đề cốt lõi.

Cụ thể gồm: xác định rõ vai trò của Hòa Xuân trong cấu trúc chung của thành phố; làm rõ căn cứ quy mô dân số và đất ở; đưa mặt nước thành yếu tố cấu trúc quy hoạch; kết nối hai phía Đông - Tây quốc lộ 1; ưu tiên hạ tầng xã hội đi trước; bảo tồn các cấu trúc có giá trị, hạn chế đô thị hóa dàn trải; phải chứng minh được tính khả thi của quy hoạch.

Phối cảnh Quy hoạch phân khu phường Hòa Xuân. Ảnh chụp lại

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh, không nên xem Hòa Xuân đơn thuần là khu vực mở rộng đô thị phía Nam hay chạy theo các “tên gọi chức năng” để phát triển bất động sản.

Mục tiêu cốt lõi của quy hoạch không phải là tăng dân số và mở rộng đất ở, mà là nâng cao chất lượng đô thị và hiệu quả sử dụng đất.

Đặc biệt đối với vấn đề ngập lụt, lãnh đạo thành phố lưu ý không thể quy hoạch đất trước rồi mới tìm giải pháp chống ngập. Thay vào đó, cần xác định rõ cấu trúc thủy văn, hành lang thoát lũ ngay từ đầu, từ đó mới làm cơ sở quyết định khu vực nào được đô thị hóa, mật độ bao nhiêu và khu vực nào cần giữ lại.