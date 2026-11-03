Phường Hòa Xuân ra quân lập lại trật tự đô thị, bảo vệ môi trường

Người dân phường Hòa Xuân tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực trước chợ Miếu Bông, đường Phạm Hùng, khu vực cầu Cẩm Lệ, đường Đinh Gia Trinh nhằm xử lý vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Trước đó, phường Hòa Xuân đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh, hướng dẫn không đặt chậu cây, bàn ghế, bảng hiệu và vật dụng lấn chiếm vỉa hè; không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan. Đồng thời vận động các hộ sắp xếp hàng hóa gọn gàng, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Trước đó, UBND phường Hòa Xuân triển khai các tổ dân phố trên địa bàn phường ra quân dọn vệ sinh ngày “Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh, thu gom, xử lý điểm đen rác thải, diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước ứ đọng, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nhà ở.

Qua hoạt động, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và xây dựng phường Hòa Xuân văn minh, xanh - sạch - đẹp.