Phường Hòa Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Công Đông, Trưởng ban Tổ chức ngày hội, cho biết chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức quản lý, làm việc, học tập, sản xuất, kinh doanh và phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Công Đông phát biểu khai mạc ngày hội.

Với nhận thức đó, phường Hòa Xuân xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với cải cách hành chính, Đề án 06, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, dù mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với địa bàn rộng, dân số đông và khối lượng công việc lớn, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, công tác chuyển đổi số tại phường đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu ấn nút khai mạc ngày hội.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao. Tính đến ngày 22-8-2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,79%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,80%; mức độ hài lòng của người dân đạt 99,97%. Phường đồng thời triển khai Tổ hỗ trợ công dân lưu động, đưa hoạt động hướng dẫn sử dụng VNeID, tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến đến gần người dân hơn.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,32%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 97,03%. Phường đã cung cấp đầy đủ 28/28 trường dữ liệu theo yêu cầu, đồng thời nâng tổng số dữ liệu mở được quản lý, cập nhật lên 85 dữ liệu…

Những kết quả trên cho thấy công tác chuyển đổi số tại Hòa Xuân đang từng bước chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “quản trị số”, từ “tuyên truyền nhận thức” sang “hướng dẫn thực hành”, đồng thời mở rộng sự tham gia của cộng đồng, người dân và doanh nghiệp, thay vì chỉ giới hạn trong các cơ quan nhà nước.

UBND phường Hòa Xuân và Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ xây dựng chương trình chuyển đổi số của phường.

Tại ngày hội, UBND phường Hòa Xuân giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp như: Mini App Hòa Xuân số; bảng điều khiển (Dashboard) theo dõi, giám sát và hỗ trợ điều hành dựa trên dữ liệu; học liệu số thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục; các công cụ hỗ trợ chuẩn hóa, số hóa sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử. UBND phường Hòa Xuân và Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ xây dựng chương trình chuyển đổi số của phường.

Các em học sinh được tiếp cận sản phẩm công nghệ mới tại ngày hội.

Ngày hội còn có các gian hàng trải nghiệm công nghệ, giới thiệu những nền tảng và sản phẩm số tiêu biểu của địa phương; phần thi sản phẩm, giải pháp dạy học số dành cho giáo viên. Đặc biệt, phần thi “Công dân số - Kinh tế số - An toàn số” thu hút 52 đội đến từ các tổ dân phố, với tổng cộng 520 thành viên tham gia, tạo không khí giao lưu, học tập và thi đua sôi nổi.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Công Đông đề nghị, các phòng, ngành, đơn vị tiếp tục đưa những mô hình, sản phẩm hiệu quả vào thực tiễn; các Tổ Công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò hỗ trợ người dân tại cơ sở; các trường học đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm. Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với địa phương trong phát triển kinh tế số, hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh tiếp cận, ứng dụng công nghệ phù hợp.