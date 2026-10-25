Phường Hòa Thắng tổ chức hội nghị bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Sáng 25-10, các tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Thắng đồng loạt tổ chức hội nghị bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Người dân phường Hòa Thắng tham gia bỏ phiếu bầu.

Tại hội nghị, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố đã thông tin mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân và hướng dẫn trình tự, thủ tục bầu theo quy định. Ban Thanh tra nhân dân phường Hòa Thắng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 10 thành viên, bảo đảm mỗi tổ dân phố có 1 đại diện tham gia. Với tinh thần dân chủ, công khai, trách nhiệm, Nhân dân tại các tổ dân phố đã thảo luận, lựa chọn và tiến hành bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Sau khi hoàn thành việc bầu tại các tổ dân phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp kết quả bầu; tổ chức cuộc họp các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban; thực hiện công nhận Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hướng dẫn triển khai hoạt động theo quy định.

Việc tổ chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường Hòa Thắng nhiệm kỳ 2026 - 2031 góp phần phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát trực tiếp của Nhân dân; nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.