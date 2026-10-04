Phường Hòa Thắng đạt giải nhất toàn đoàn hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, trưa 4-10, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Ban tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đã tổng kết, trao giải cho các đội có thành tích cao.

Hội thi do UBND tỉnh chủ trì tổ chức, quy tụ 30 đội tuyển thuộc các xã, phường trọng điểm tham gia 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Ở nội dung thực hành, mỗi đội có 8 vận động viên. Khi trọng tài phát lệnh, các vận động viên xuất phát, ấn nút báo cháy, đeo mặt nạ lọc độc, đội mũ, sử dụng kìm cộng lực cắt khóa, mở cửa nhà cháy giả định; dùng bình khí và bình bột dập các khay xăng; cõng, hỗ trợ đưa người bị nạn về ô an toàn; di chuyển kiện tài sản về nơi tập kết rồi về đích. Yêu cầu đặt ra là thao tác đúng, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải toàn đoàn cho các đội.

Kết quả, ở phần lý thuyết, giải nhất thuộc về đội Tổ liên gia an toàn PCCC và CNCH phường Hòa Thắng; giải nhì đội xã Phước Hữu; giải ba đội xã Đông Khánh Sơn. Giải khuyến khích được trao cho các đội xã Bác Ái Đông, xã Cà Ná và xã Vạn Ninh.

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải cho các đội có thành tích cao tại phần thi lý thuyết.

Ở phần thực hành, giải nhất thuộc về đội Tổ liên gia an toàn PCCC và CNCH xã Cam Lâm; giải nhì đội xã Cà Ná; giải ba đội xã Đại Lãnh. Giải khuyến khích được trao cho các đội phường Hòa Thắng, phường Ninh Chử và phường Bắc Cam Ranh.

Đại tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa trao giải cho các đội có thành tích cao tại phần thi thực hành.

Chung cuộc, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội Tổ liên gia an toàn PCCC và CNCH phường Hòa Thắng, giải nhì toàn đoàn cho đội xã Cà Ná và giải ba toàn đoàn cho đội xã Cam Lâm.

Đại tá Lê Quang Đồng phát biểu bế mạc hội thi.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thi đánh giá, hội thi diễn ra bảo đảm an toàn, đúng chương trình, kế hoạch. Đại tá Lê Quang Đồng chúc mừng các đội đã hoàn thành nội dung thi và các tập thể, cá nhân đạt giải cao.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng PCCC và CNCH, đưa phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng; rà soát, kiện toàn và thành lập mới các tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, phát huy phương châm “4 tại chỗ”; chấp hành quy định của pháp luật, trang bị đủ phương tiện cho các tổ liên gia; thường xuyên diễn tập phương án tại khu dân cư hẻm nhỏ, hẻm sâu, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.