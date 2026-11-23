Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen của UBND phường cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Năm 2026, Đảng ủy, UBND phường Hoa Lư ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phong phú, hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên và các văn bản liên quan, đồng thời chú trọng giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống địa phương, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong học sinh được quan tâm, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và tác phong kỷ luật cho thế hệ trẻ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được phường Hoa Lư chú trọng là xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tổ chức, biên chế, quản lý lực lượng dân quân được thực hiện bảo đảm đúng quy định. Toàn phường hiện có 72 cơ sở dân quân tự vệ, với tổng quân số 3.187 đồng chí. Công tác huấn luyện được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình, kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu trở lên, nhiều nội dung đạt khá, giỏi. Công tác quản lý lực lượng dự bị động viên, phúc tra quân nhân dự bị, nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ được duy trì chặt chẽ.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, chú trọng chất lượng chính trị, sức khỏe, trình độ và ý thức tự giác của thanh niên. Trong năm, phường đã đăng ký 1.030 nam công dân đủ tuổi 17; hoàn thiện 203 hồ sơ đăng ký dự thi vào các học viện, nhà trường Quân đội, trong đó có 23 thí sinh trúng tuyển. Đáng chú ý, có 25 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 29 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các hoạt động gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên nhập ngũ và đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương được tổ chức chu đáo.

Giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, phường hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với 118 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ trong 12 ngày, sớm hơn so với kế hoạch.

Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ dân quân phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác đánh giá, bình xét thi đua được duy trì định kỳ, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, những cách làm hiệu quả trong huấn luyện, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Năm 2027, phường Hoa Lư tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, củng cố lực lượng dân quân, dự bị động viên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian, phấn đấu nâng cao kết quả kiểm tra. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.

Đại tá Đào Hồng Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ cơ sở, Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các chiến sỹ có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo phường Hoa Lư trao Giấy khen của UBND phường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026; UBND phường Hoa Lư trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026.