Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng các đội tham gia giải bóng đá.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự khai mạc có đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo UBND phường, các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Hoa Lư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.

Các khối tham gia chương trình.

Đối với phường Hoa Lư, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của Cố đô Hoa Lư và Di sản Văn hóa, Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng con người, môi trường văn hóa và nếp sống văn minh đô thị.

Với định hướng xây dựng Hoa Lư trở thành đô thị di sản giàu bản sắc văn hóa lịch sử, văn minh và hiện đại, mỗi người dân không chỉ là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và hưởng thụ các giá trị văn hóa mà còn là nhân tố quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức chính là dịp để phát huy tinh thần đó, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Trình diễn võ thuật tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực với sự tham gia tích cực của các câu lạc bộ và các đội thể thao trên địa bàn: Giao lưu dân vũ; biểu diễn các bài võ Taekwondo của Câu lạc bộ võ thuật SLT; giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng với sự tham gia của 10 đội bóng, chia thành 2 nhóm tuổi gồm 11- 12 tuổi và 13-14 tuổi.

Trận chung kết Bóng đá giữa đội Nam Thành 4 và Ninh Khánh 5.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được các câu lạc bộ chuẩn bị phong phú về nội dung và hình thức; các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, giao lưu, học hỏi, thi đấu trung thực, cao thượng.

Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.