Phường Hoa Lư: Bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều gam màu sáng

Thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội là đòn bẩy quan trọng để phường Hoa Lư ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Kinh tế - xã hội khởi sắc

Xác định kinh tế đóng vai trò quan trọng then chốt, tạo đà thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển, thời gian qua, phường Hoa Lư đã có những chỉ đạo sát sao, trọng tâm, trọng điểm nhằm đưa kinh tế từng bước phát triển.

Đồng chí Đinh Đức Hữu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết: Khó khăn lớn nhất của phường hiện nay là khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo nguồn thu từ đất và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đây là những khâu có quan hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các công trình và khả năng hoàn thành kế hoạch năm.

Nhờ linh hoạt, chủ động trong công tác chỉ đạo, sự chung tay, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch về kinh tế đã có đạt được nhiều thành tựu. Ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, kinh tế phường Hoa Lư duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường 09 tháng ước đạt 3.351,8 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.682,5 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch trên địa bàn phường 09 tháng đầu năm ước đạt 10.125 nghìn lượt người, tăng 21,5 % so với cùng kỳ năm trước, doanh thu du lịch ước đạt 12.424 tỷ đồng, tăng 25,1%.

Doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm phường Hoa Lư ước tăng 25,1% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 1.172,956 tỷ đồng, bằng 64,55% dự toán tỉnh giao và 43,81% dự toán phường giao.

Lũy kế vốn đầu tư công đã giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 161,350 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 83,763 tỷ đồng, đạt 29,39% kế hoạch; vốn ngân sách phường 77,587 tỷ đồng, đạt 49,02% kế hoạch tỉnh giao và 13,99% kế hoạch HĐND phường giao.

Để đạt được kết quả tích cực như trên, ông Trần Tuấn Đạt, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hoa Lư cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, phòng đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế, thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp, quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng, trật tự đô thị và đầu tư công; đồng thời thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Có thể nói, kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đều duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để phường tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của phường Hoa Lư đều duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm.

Theo đó, phường đã sắp xếp 174 tổ dân phố thành 64 tổ dân phố. Công tác sắp xếp cơ sở giáo dục được triển khai quyết liệt, giảm từ 44 trường công lập xuống còn 15 trường. Phường rà soát, đề xuất sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh tại các trường với kinh phí dự kiến 5,6 tỷ đồng; tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm, các khoản thu và an toàn trường học.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Theo bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Linh, Giám đốc Trạm Y tế phường Hoa Lư cho biết: Thực hiện chương trình khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi cho người dân dưới nhiều hình thức như: video, bài viết tuyên truyền, loa truyền thanh, trực quan,…Qua đó, giúp người dân nắm được mục tiêu, ý nghĩa của chương trình, tích cực tham gia, hình thành nên thói quen quan tâm, chăm sóc sức khoẻ định kỳ, hoàn thiện dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Hoa Lư phấn khởi chia sẻ: Nhờ được tuyên truyền, người dân chúng tôi đã tích cực đi khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Với đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình, máy móc trang thiết bị hiện đại nên giúp chúng sớm nắm bắt tình hình sức khoẻ của bản thân, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Trạm Y tế phường Hoa Lư phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hoa Lư khám sức khoẻ định kỳ cho người dân.

Trong 9 tháng đầu năm, Trạm Y tế phường đã khám sức khỏe cho 8.091 lượt người. Đến ngày 14/9/2026, phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí đợt 2 cho 1.053 người thuộc nhóm 2 và nhóm 3 tại 04 điểm trạm; đồng thời triển khai khám sàng lọc cho người dân và kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh.

Các chế độ, chính sách đối với người có công, thân nhân người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong 9 tháng đầu năm, đã chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 13.408 lượt người, với số tiền 44.474.892.000 đồng; chi trợ cấp một lần 1.516.867.000 đồng; chi điều dưỡng tại nhà cho 354 người, với số tiền 888.575.400 đồng.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Theo ông Đặng Văn Tiếp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoa Lư, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp chúng tôi xác định quan điểm xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của Trung tâm. Chúng tôi đổi mới phương thức phục vụ, đồng hành, hướng dẫn người dân ngay từ đầu; đẩy mạnh chuyển đổi số với việc triển khai kiosk thông minh, lắp đặt máy tính người dân sử dụng; tăng cường công khai minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoa Lư lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp 29.211 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 29.120 hồ sơ. Trong đó, 29.045 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,74%; 01 hồ sơ quá hạn; 74 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, gồm 28.801 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 319 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, đời sống của Nhân dân không ngừng nâng lên.

Giải pháp trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Trong 3 tháng cuối năm, UBND phường rà soát toàn bộ chỉ tiêu, xác định phần việc còn lại để chỉ đạo có trọng tâm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026 và chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027.

Phường Hoa Lư thực hiện các giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo đồng chí Đinh Đức Hữu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, những nhóm giải pháp mà phường cần thực hiện trong những tháng cuối năm gồm:

Trước hết, tập trung cao cho thu ngân sách và chủ động cân đối nguồn lực. Phường phối hợp với cơ quan thuế rà soát các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đủ điều kiện. Công tác thu gắn với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp khả năng cân đối, ưu tiên nhiệm vụ cấp bách và an sinh xã hội.

Thứ hai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Phường tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm; ưu tiên công trình có khả năng hoàn thành trong năm, các dự án giao thông, trường học và hạ tầng thiết yếu. Tiến độ phải được theo dõi cụ thể từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. Trên cơ sở rà soát, thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ tốt theo quy định. Đồng thời, tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát huy lợi thế thương mại, dịch vụ và du lịch. Phường tiếp tục nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để hỗ trợ giải quyết; tạo điều kiện phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, quà tặng, quà lưu niệm và các dịch vụ phục vụ du khách. Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, phải tăng cường quản lý thị trường, giá cả, an toàn thực phẩm và bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm du lịch. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, trước mắt là thu hoạch lúa mùa, triển khai vụ đông và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thứ tư, tăng cường quản lý đô thị, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Phường chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là tại khu vực di sản; duy trì trật tự lòng đường, vỉa hè và các tuyến đường văn minh đô thị. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phải được kiểm tra thường xuyên, triển khai phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thứ năm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giữ vững an ninh, trật tự. Phường tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và các nhóm yếu thế; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chính sách phù hợp. Các nhà trường phải ổn định tổ chức sau sắp xếp, xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới; quan tâm an toàn trường học, bếp ăn bán trú, quản lý dạy thêm, học thêm và các khoản thu đầu năm học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Xuyên suốt các nhiệm vụ đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phường tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí nhân lực phù hợp, siết chặt kỷ luật công vụ và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Những kiến nghị, đơn thư thuộc thẩm quyền, nhất là vụ việc đất đai kéo dài, phải được tập trung giải quyết; kết luận sau tiếp công dân phải được theo dõi thực hiện. Kết quả công việc, tiến độ xử lý và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là căn cứ đánh giá trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND và sự đồng hành của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, UBND phường quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ còn lại của năm 2026. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.