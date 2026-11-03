Phường Hòa Khánh tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

Báo cáo viên phổ biến tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến về các chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 gắn với yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những điểm mới của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Triển khai các chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn cách thức tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người nghèo, người cao tuổi, người lao động trong khu công nghiệp, người dân tộc thiểu số và người tái hòa nhập cộng đồng)...

Thông qua hội nghị, UBND phường Hòa Khánh kỳ vọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong học tập, tìm hiểu, chấp hành pháp luật; đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.