Báo cáo viên hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Ảnh: Q.THẮNG

Tại đây, PGS.TS Kiều Thị Kính, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phổ biến những nội dung thiết thực, cụ thể về bảo vệ môi trường trong đời sống hằng ngày, như: bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng túi ni-lông; tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh cho biết, địa phương đang phối hợp với Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn gắn với thu gom, xử lý riêng chất thải hữu cơ tại 250 hộ dân thuộc khu dân cư Hòa Phú 11, dự kiến triển khai đầu tháng 12/2026.