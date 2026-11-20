Năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục trên địa bàn phường tiếp tục được nâng lên. Toàn phường có 402 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, hội thi các cấp. Trong đó, có 14 học sinh đạt giải tại các kỳ thi khu vực và quốc gia. 188 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp phường. Năm học 2025 - 2026, công tác chuyển đổi số trong các trường học tiếp tục được đẩy mạnh. Điểm nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và lồng ghép giáo dục STEAM để nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua việc khai thác cơ sở dữ liệu ngành, sử dụng phần mềm quản lý, triển khai học bạ số, hồ sơ điện tử và xây dựng học liệu số. Năm học 2026 - 2027, hệ thống giáo dục công lập trên địa bàn phường Hòa Khánh được tinh gọn từ 17 trường xuống còn 8 trường (giảm 9 đầu mối, tương đương 52,94%), bao gồm: 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 trường THCS.

Tại buổi lễ, 15 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc từ năm học 2020-2021 đến 2024-2025; 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 139 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Giấy khen của Chủ tịch UBND phường. Cùng với đó, có 2 tập thể xuất sắc dẫn đầu khối thi đua và 3 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

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