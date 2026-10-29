Phường Hòa Khánh trao bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 88 hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh và Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn. Ảnh: L.P

Theo đó, tặng 58 sổ bảo hiểm xã hội có giá trị 12 tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 30 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng.

Nguồn kinh phí này được các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn phường đóng góp nhằm giúp các hoàn cảnh khó khăn thụ hưởng chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận sổ bảo hiểm xã hội, góp phần mở rộng diện bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: L.P

Đồng thời giúp người dân tiếp cận và hiểu rõ sự cần thiết của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; từng bước mở rộng diện bao phủ của các chính sách bảo hiểm trong xã hội.