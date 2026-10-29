Phường Hòa Khánh trao bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 88 hoàn cảnh khó khăn
Chiều 29/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê tổ chức trao sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn.
Theo đó, tặng 58 sổ bảo hiểm xã hội có giá trị 12 tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 30 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng.
Nguồn kinh phí này được các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn phường đóng góp nhằm giúp các hoàn cảnh khó khăn thụ hưởng chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Đồng thời giúp người dân tiếp cận và hiểu rõ sự cần thiết của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; từng bước mở rộng diện bao phủ của các chính sách bảo hiểm trong xã hội.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-hoa-khanh-trao-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-cho-88-hoan-canh-kho-khan-3356837.html