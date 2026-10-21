Phường Hòa Khánh thành lập 52 tổ tự quản về trật tự xây dựng, đô thị và vệ sinh môi trường

Lãnh đạo phường Hòa Khánh trao quyết định thành lập các tổ tự quản. Ảnh: T.CÔNG

Các tổ tự quản hoạt động kiêm nhiệm, tự nguyện, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, quản lý trực tiếp của UBND phường và hướng dẫn từ cơ quan chuyên môn. Về cơ cấu, bí thư chi bộ làm tổ trưởng; tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ phó.

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định; theo dõi, phát hiện và phản ánh dấu hiệu vi phạm về xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đổ rác và xà bần sai quy định. Tổ cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để theo dõi việc khắc phục.

Theo quy chế, cơ quan chủ trì khi nhận thông tin phải kiểm tra hiện trường và phản hồi bước đầu chậm nhất trong 2 giờ đối với trường hợp khẩn cấp (nguy cơ trực tiếp đến an toàn, tính mạng phải xử lý ngay) và 24 giờ đối với vụ việc thông thường.

Tổ tự quản không có quyền tự ý vào nhà, công trình, khu đất của người dân để kiểm tra, không yêu cầu xuất trình giấy tờ với tư cách người thi hành công vụ; không lập biên bản, đình chỉ công trình, xử phạt, cưỡng chế hay thu giữ tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ chỉ ghi nhận khách quan và chuyển thông tin cho cơ quan thẩm quyền xác minh, tuyệt đối không tự quy kết người dân vi phạm khi chưa có kết luận chính thức.

Các tổ tự quản cùng cơ quan, đơn vị ký cam kết phối hợp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: T.CÔNG

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường yêu cầu các tổ rà soát những điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm, báo ngay những vụ việc cần xử lý, không chờ báo cáo định kỳ. Kết quả hoạt động sẽ được theo dõi trên bản đồ số tổ dân phố và hệ thống quản lý dữ liệu của phường.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị và 52 tổ tự quản ký cam kết phối hợp triển khai nhiệm vụ, gắn trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi thông tin với kết quả xử lý tại địa bàn.