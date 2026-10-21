Phường Hòa Khánh thành lập 52 Tổ tự quản về trật tự xây dựng, đô thị và môi trường

Đây là mô hình tự quản của cộng đồng dân cư, hoạt động kiêm nhiệm, tự nguyện, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền, nắm địa bàn, phát hiện sớm, phản ánh kịp thời, phối hợp với lực lượng chức năng và theo dõi việc khắc phục trên nguyên tắc lấy phòng ngừa làm chính, thực hiện phương châm “phát hiện sớm - thông tin nhanh - phối hợp kịp thời - theo dõi đến kết quả - phòng ngừa tái phạm”; làm việc đúng pháp luật.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh trao quyết định thành lập và ra mắt 52 Tổ tự quản.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nguyễn Hà Bắc nhấn mạnh, cần chuyển dần từ cách làm theo vụ việc sang quản trị địa bàn có dữ liệu. Những điểm thường phát sinh vi phạm, vị trí hạ tầng bất cập, điểm ngập, điểm rác, khu vực có nguy cơ về xây dựng hoặc trật tự đô thị cần được theo dõi, cập nhật để có cái nhìn xuyên suốt. Vấn đề quan trọng là cần phát hiện nhanh hơn, phối hợp tốt hơn, theo dõi đến cùng và không để một vụ việc phải phản ánh nhiều lần mà không rõ trách nhiệm.

Các đơn vị ký cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phường Hòa Khánh đã trao quyết định thành lập 52 Tổ tự quản và tổ chức ký cam kết phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các đơn vị.

PHƯƠNG KIẾM