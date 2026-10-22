Phường Hòa Khánh tập trung xử lý nhanh, kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị và môi trường

Ký cam kết phối hợp giữa các đơn vị và Tổ tự quản.

Tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền, nắm địa bàn, phát hiện sớm, phản ánh kịp thời, phối hợp với lực lượng chức năng và theo dõi việc khắc phục trên nguyên tắc lấy phòng ngừa làm chính, thực hiện phương châm “phát hiện sớm - thông tin nhanh - phối hợp kịp thời - theo dõi đến kết quả - phòng ngừa tái phạm”; làm việc đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ cho biết, địa phương sẽ tiến hành rà soát ngay thực trạng địa bàn của từng tổ dân phố, nhất là các công trình đang xây dựng, khu đất trống, đất công, khu vực có nguy cơ lấn chiếm, tuyến đường và vỉa hè thường phát sinh vi phạm, điểm tập kết rác, xà bần, vị trí ngập úng hoặc bất cập về hạ tầng. Khi phát hiện vụ việc phải bảo đảm nguyên tắc thông tin nhanh, đúng đầu mối, đúng hiện trạng; chủ động phối hợp giải quyết, khắc phục và khả năng phòng ngừa tái phạm. Mô hình này là một cơ chế hoạt động thường xuyên, lâu dài tại tổ dân phố. Hiệu quả của Tổ tự quản phải được thể hiện bằng việc địa bàn được quản lý tốt hơn, vi phạm được phát hiện sớm hơn, người dân được tuyên truyền đầy đủ hơn và môi trường sống ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.