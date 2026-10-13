Phường Hòa Khánh tập huấn phân loại rác thải tại nguồn

Báo cáo viên hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Q.T

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đến từ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Thanh tra thành phố truyền đạt hai chuyên đề gồm: hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, cách vận hành Trạm MRF (cơ sở thu hồi và phân loại vật liệu tái chế) và phổ biến các quy định pháp luật hiện hành và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, báo cáo viên hướng dẫn chi tiết cách nhận diện, phân loại, lưu chứa và chuyển giao chất thải phù hợp với quy trình thu gom; đồng thời giải đáp những tình huống thường gặp tại các hộ gia đình, khu dân cư.

Bên cạnh đó, buổi tuyên truyền làm rõ trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh; chỉ ra các hành vi vi phạm thường gặp liên quan đến rác thải, xả thải, bụi, tiếng ồn, cùng quy định xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Qua đó, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xử lý rác, từng bước đưa việc phân loại rác thải trở thành thói quen trong sinh hoạt thường nhật của mỗi gia đình.