Các lực lượng đồng loạt ra quân khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Q.THẮNG

Đông đảo cán bộ, hội viên các đoàn thể, người dân cùng các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tích cực tham gia thu gom rác thải, xử lý vật dụng phế thải và kiểm tra những khu vực có nguy cơ đọng nước xung quanh nhà ở, khu dân cư.

Hoạt động này giúp loại bỏ triệt để nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

Tính lũy kế đến ngày 9/11, toàn phường có 316 ca mắc và 28 ổ dịch, tập trung tại các tổ dân phố Phước Lý 2, Phước Lý 3, Hòa Mỹ 7, Hòa Phú 7 và Trung Nghĩa 2.

Đại diện UBND phường Hòa Khánh cho biết, trước tình hình trên, địa phương tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch; đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên Dân số - Y tế và Trẻ em cùng nhân viên y tế tại các tổ dân phố.

Chương trình tập huấn tập trung trang bị kiến thức phòng bệnh, kỹ năng phát hiện sớm, giám sát và phối hợp xử lý ổ dịch, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó với dịch bệnh ngay từ cơ sở.