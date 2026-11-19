Phần giao lưu “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ảnh: Q.THẮNG

Mang chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhân dân tham gia.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ sắc cam với sự tham gia của 20 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ trên địa bàn, lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, qua đó trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Trong đó, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng S-App Đà Nẵng - ứng dụng hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, góp phần giúp người dân tiếp cận các kênh hỗ trợ và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ hoặc bị bạo lực.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương (bìa phải) và lãnh đạo phường Hòa Khánh trao hỗ trợ cho các hội viên khó khăn. Ảnh: Q.THẮNG

Đặc biệt, thông qua tiểu phẩm tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng, các tình huống đời sống gần gũi được sân khấu hóa sinh động, giúp người xem nhận diện các hành vi xâm hại trên môi trường số và nâng cao ý thức tự bảo vệ.

Chương trình còn có phần giao lưu “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới cùng hội thi “Vũ điệu bình đẳng”. Thông qua các câu hỏi kiến thức và tiết mục biểu diễn được đầu tư công phu, các đội thi mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức trao hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3 hội viên với tổng số tiền 27 triệu đồng, trao quầy hàng sinh kế trị giá 20 triệu đồng cho 1 hội viên đặc biệt khó khăn.