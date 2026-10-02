Phường Hòa Khánh phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số
Sáng 2/10, UBND phường Hòa Khánh tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn.
Năm 2026, phường Hòa Khánh được thành phố giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Cùng với đó, phường đặt mục tiêu phấn đấu vận động thêm 2.031 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
UBND phường căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị, tổ dân phố giao chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, quán triệt Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026 - 2030, với các mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố là 30%, 25% và 15%.
UBND phường yêu cầu các tổ trưởng dân phố, hội đoàn thể chủ động nắm chắc danh sách, rà soát kỹ lưỡng các nhóm đối tượng như: người lao động tự do, hộ kinh doanh, tiểu thương, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa tham gia hoặc có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tư vấn trực tiếp.
Tại hội nghị, đại diện Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-hoa-khanh-phan-dau-ty-le-bao-phu-bao-hiem-y-te-dat-95-dan-so-3353877.html