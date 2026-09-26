Phường Hòa Khánh khám sức khỏe cho hơn 200 người dân

Khám sức khỏe cho người dân phường Hòa Khánh. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người từ 18 - 60 tuổi không tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, người lao động phi chính thức và trẻ em từ 6 -18 tuổi được khám tất cả chuyên khoa, như: nội, ngoại, sản - nhi, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt, chỉ định cận lâm sàng, đo điện tim, siêu âm, chức năng hô hấp, chụp X-quang, xét nghiệm máu...

Thông qua thăm khám, đội ngũ y tế kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý để tư vấn người bệnh hướng điều trị phù hợp. Đồng thời, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp người dân theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài.