Phường Hòa Khánh huy động cộng đồng chủ động phòng, chống sốt xuất huyết
Đà Nẵng - Ngày 22-11, phường Hòa Khánh đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại 52 tổ dân phố. Theo đó, đông đảo cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể, người dân cùng sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tích cực tham gia thu gom rác thải, xử lý vật dụng phế thải, kiểm tra các khu vực có nguy cơ đọng nước quanh nhà và khu dân cư.
Hoạt động không chỉ góp phần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.
Theo số liệu giám sát, tính đến ngày 9-11, toàn phường có 316 ca mắc và 28 ổ dịch, tập trung tại các tổ dân phố Phước Lý 2, Phước Lý 3, Hòa Mỹ 7, Hòa Phú 7 và Trung Nghĩa 2. Trước tình hình trên, địa phương tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên Dân số-Y tế và Trẻ em, nhân viên y tế tại các tổ dân phố. Trong đó, 25 tổ dân phố có nguy cơ cao, từng xuất hiện ổ dịch được kiểm tra hằng tuần; 11 tổ dân phố có chỉ số véc-tơ cao được kiểm tra định kỳ hai tuần một lần với quyết tâm kiểm soát các ổ dịch, hạn chế phát sinh ca mắc mới, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-hoa-khanh-huy-dong-cong-dong-chu-dong-phong-chong-sot-xuat-huyet-post361393.html