Hoạt động không chỉ góp phần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

Nhân dân phường Hòa Khánh ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo số liệu giám sát, tính đến ngày 9-11, toàn phường có 316 ca mắc và 28 ổ dịch, tập trung tại các tổ dân phố Phước Lý 2, Phước Lý 3, Hòa Mỹ 7, Hòa Phú 7 và Trung Nghĩa 2. Trước tình hình trên, địa phương tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên Dân số-Y tế và Trẻ em, nhân viên y tế tại các tổ dân phố. Trong đó, 25 tổ dân phố có nguy cơ cao, từng xuất hiện ổ dịch được kiểm tra hằng tuần; 11 tổ dân phố có chỉ số véc-tơ cao được kiểm tra định kỳ hai tuần một lần với quyết tâm kiểm soát các ổ dịch, hạn chế phát sinh ca mắc mới, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.