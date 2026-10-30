Phường Hòa Khánh dự kiến có không gian xanh công cộng năm 2027

Thông tin về dự án. Nguồn: Phường Hòa Khánh.

Theo chủ trương được UBND thành phố thống nhất, dự án mang tên “Cải tạo khu vực hiện trạng dọc đường Nguyễn Chơn, đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Trần Triệu Luật, giáp ranh dự án Khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang”.

Dự án có tổng diện tích cải tạo cảnh quan khoảng 18.743,65 m², dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Về định hướng đầu tư, khu vực ven kênh sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ với các hạng mục không gian cây xanh, đường dạo bộ, hệ thống chiếu sáng cảnh quan và khu vực sinh hoạt cộng đồng, từng bước hình thành không gian công cộng xanh, sạch, đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

Một góc phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.

UBND phường Hòa Khánh được giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước. UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang triển khai dự án theo đúng chủ trương và quy định hiện hành.

Việc triển khai dự án được đánh giá không chỉ góp phần cải thiện diện mạo tuyến đường Nguyễn Chơn mà còn hướng đến khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi, giải trí phục vụ người dân.