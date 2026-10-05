Phường Hòa Khánh đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết

Nhân dân phường Hòa Khánh ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy.

Đến nay, phường Hòa Khánh ghi nhận hơn 132 ca mắc SXH và 9 ổ dịch nhỏ; riêng trong 4 tuần gần nhất đã ghi nhận 38 ca. Trước diễn biến này, phường Hòa Khánh đặt mục tiêu kiểm soát chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng dưới 20%, chỉ số nhà có lăng quăng dưới 5%; trên 95% hộ gia đình được tuyên truyền, vận động và giám sát xử lý triệt để các ổ chứa lăng quăng. Đồng thời, 100% điểm nguy cơ được rà soát, lập danh sách, theo dõi và xử lý; các khu vực có ca bệnh, ổ dịch mới phát sinh hoặc chỉ số véc-tơ cao được điều tra, đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với đó, phường sẽ duy trì điều tra véc-tơ định kỳ hằng tuần, tập trung vào những khu vực có nhiều ca mắc, ổ dịch mới, ổ dịch cũ và các điểm nguy cơ nhằm góp phần kiểm soát và phòng ngừa SXH, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.