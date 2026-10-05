Phường Hòa Khánh đối thoại với 100 hộ nghèo còn sức lao động

Hộ nghèo phường Hòa Khánh trình bày nhu cầu, nguyện vọng với lãnh đạo phường. Ảnh: Q.T

Phường Hòa Khánh hiện có 373 hộ nghèo, cận nghèo. Qua rà soát, khảo sát, có 100 hộ nghèo còn sức lao động có nhu cầu hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo.

Trong đó, 11 hộ có nhu cầu vay vốn; 19 hộ cần hỗ trợ sinh kế; 1 hộ đề nghị hỗ trợ kinh tế; 3 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở chung cư.

Bên cạnh đó, có 21 trường hợp đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà; 7 trường hợp cần hỗ trợ về giáo dục; 37 trường hợp đề nghị hỗ trợ y tế và 1 trường hợp xin hỗ trợ xe lăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố trao hỗ trợ “Gian hàng sinh kế bền vững” đợt 1 cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.T

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe những khó khăn và nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ. Trên cơ sở đó, địa phương xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Với những trường hợp cần nguồn kinh phí hỗ trợ lớn như: sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phương tiện sinh kế, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, có phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực.

Dịp này, đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố trao hỗ trợ “Gian hàng sinh kế bền vững” đợt 1 cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hộ được nhận một xe bán hàng và các thiết bị pha chế, tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng do ông Trần Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố tài trợ.