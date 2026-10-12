Phường Hòa Khánh có 219 cá nhân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội Nông dân phường Hòa Khánh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông dân” cho 11 cá nhân. Ảnh: Q.T

Thời gian qua, Hội Nông dân phường Hòa Khánh triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở. Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Nông dân đã chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp đô thị; từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết; từ sản phẩm chưa có thương hiệu sang sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc và giá trị gia tăng; kết hợp phương thức bán hàng truyền thống với thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Năm 2026, toàn phường có 219 nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao đã được triển khai, điển hình như: vườn ổi sạch, ốc bươu đen, sản xuất giá đỗ sạch, Bếp Mẹ Chôm Chôm,...

Hội Nông dân phường tổ chức phiên chợ 0 đồng, trao 110 suất quà trị giá gần 40 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Ảnh: Q.T

Tại chương trình, Hội Nông dân phường ra mắt một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và Câu lạc bộ Nông dân xung kích, tình nguyện phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Hội trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông dân” cho 11 cá nhân; biểu dương 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2026.

Dịp này, Hội Nông dân phường trao 52 suất quà cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phiên chợ 0 đồng, tặng 110 suất quà trị giá gần 40 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường.