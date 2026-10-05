Phường Hòa Khánh chủ động phòng, chống sốt xuất huyết

Đại diện 52 tổ dân phố và nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Q.T

Theo đó, 52 tổ dân phố đã tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường, thu gom rác thải tại các khu vực công cộng; đồng thời khơi thông miệng thu nước và những điểm tù đọng nhằm triệt tiêu nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh, góp phần kiểm soát dịch bệnh ngay từ cộng đồng.

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Đến nay, phường Hòa Khánh ghi nhận hơn 132 ca mắc và 9 ổ dịch nhỏ, riêng trong 4 tuần gần nhất đã có 38 ca.

Các lực lượng cũng khơi thông các cửa thu nước, các điểm nước tù đọng, nhằm hạn chế sự phát triển của muỗi truyền bệnh. Ảnh: Q.T

Theo kế hoạch phòng, chống dịch, phường Hòa Khánh đặt mục tiêu khống chế chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng dưới 20%, chỉ số nhà có lăng quăng dưới 5%; đồng thời đảm bảo trên 95% hộ gia đình được tuyên truyền, vận động và giám sát xử lý triệt để các ổ chứa lăng quăng.

Bên cạnh đó, 100% điểm nguy cơ được rà soát, lập danh sách, theo dõi và xử lý. Những khu vực có ca bệnh, ổ dịch mới phát sinh hoặc chỉ số véc-tơ cao đều được điều tra, đánh giá nguy cơ để triển khai biện pháp can thiệp phù hợp.

Song song đó, phường Hòa Khánh duy trì điều tra véc-tơ định kỳ hằng tuần, tập trung vào những khu vực có nhiều ca mắc, các ổ dịch mới, ổ dịch cũ cùng những điểm có nguy cơ cao.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS và cơ sở giáo dục trên địa bàn được hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cho Trạm Y tế phường.

Chuỗi hoạt động này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, góp phần kiểm soát hiệu quả bệnh sốt xuất huyết và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.