Phường Hòa Cường trao 18 giải thưởng cuộc thi cải cách hành chính

Ban tổ chức trao giải cho khối ban, ngành phường Hòa Cường. Ảnh: TRỌNG HUY

Với 20 tác phẩm dự thi, có 18 đơn vị, trường học được trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Ở khối phòng, ngành chức năng thuộc phường, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đoạt giải Nhất với tác phẩm “Sổ tay hành chính số 360”.

Khối trường học, thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trâm, Trường Tiểu học Núi Thành đoạt giải Nhất với tác phẩm “Đại sứ số học đường”.

Qua các tác phẩm dự thi, UBND phường mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục sáng tạo, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, nhân rộng mô hình, ứng dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính đáp ứng lộ trình chuyển đổi số của UBND phường Hòa Cường.