Phường Hòa Cường tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính

Các thí sinh tham gia vòng 1 hội thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Ảnh: KHÁNH LINH

Hội thi được tổ chức qua 2 vòng, trong đó vòng 1 thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi liên quan đến cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ và chuyển đổi số.

Căn cứ kết quả vòng 1, Ban tổ chức chọn 20 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất, gồm 10 thí sinh thuộc các phòng chuyên môn của phường và 10 thí sinh thuộc các trường mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục tham gia vòng 2.

Tại vòng 2, các thí sinh trình bày ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng chuyển đổi số trong thực tiễn.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Cường, hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính và thực hiện chương trình chuyển đổi số; hướng đến mục tiêu khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.