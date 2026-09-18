Phường Hòa Cường phát động xây dựng 'Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc'

Các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đăng ký xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - TRƯỜNG SƠN

Chương trình tập trung 4 nội dung trọng tâm, gồm: xây dựng khu dân cư dân chủ, đoàn kết, an toàn, kỷ cương; ổn định đời sống, phát triển bền vững; xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - văn minh, gắn với ứng dụng số; xây dựng khu dân cư hạnh phúc, giàu bản sắc văn hóa.

Hưởng ứng chương trình, 52 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đăng ký nhiều mô hình thiết thực như: 7 “Khu dân cư nói không với vàng mã”, “Khu dân cư số - kết nối nhanh, xử lý kịp thời”, “Sạch bếp đến xanh vườn”, “Tổ hòa giải - kết nối tình làng nghĩa xóm”, “Camera an ninh - Nhân dân cùng giám sát” và “Mỗi khu dân cư một địa chỉ an sinh”.

Thông qua các mô hình, chương trình hướng đến phát huy vai trò tự quản, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân; từng bước xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, ổn định đời sống, xanh - sạch - đẹp và giàu bản sắc văn hóa, trong đó người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng.

Ban tổ chức trao hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - TRƯỜNG SƠN

Dịp này, Ban tổ chức trao 4 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các cá nhân, tập thể có tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi ảnh trực tuyến “Tự hào Việt Nam”.