Phường Hòa Cường có 2 tác phẩm đoạt giải cuộc thi chính luận cấp thành phố

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Cường Hồ Thuyên trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sau khi phát động, Ban tổ chức cuộc thi phường Hòa Cường tiếp nhận 118 tác phẩm (gồm 106 tác phẩm báo in, tạp chí; 6 tác phẩm phát thanh; 5 tác phẩm video và 1 tác phẩm truyền hình). Phường chọn 7 tác phẩm gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố, gồm 5 tác phẩm báo, tạp chí; 1 phát thanh và 1 truyền hình.

Kết quả, phường Hòa Cường có 2/30 tác phẩm đoạt giải trong tổng số 4.012 tác phẩm dự thi cấp thành phố; đồng thời là một trong 11 tập thể đoạt giải Khuyến khích.

Trong đó, tác phẩm truyền hình “Giữ vững niềm tin nhân dân, nền tảng bảo vệ Đảng từ cơ sở” của nhóm tác giả Công an phường Hòa Cường đoạt giải Khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Cường Hoàng Giang Yên Thủy trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tác phẩm “Giữ gìn hồn cốt tiếng Việt trong kỷ nguyên số - nhiệm vụ chiến lược bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, thể loại tạp chí của cô Lê Thị Thương, Trường THCS Hồ Nghinh đoạt giải Chuyên đề về bảo tồn giá trị văn hóa.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Hòa Cường trao giấy khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và tích cực tham gia cuộc thi.