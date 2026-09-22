Phường Hiệp Thành cần ưu tiên thu hút đầu tư du lịch gắn với lợi thế

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư Đảng uỷ phường Hiệp Thành.

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo phường Hiệp Thành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hiệp Thành báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng của phường ước đạt hơn 1,6 tỷ đồng, vượt 134% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản tiếp tục phát triển, trong đó mô hình nuôi tôm công nghệ cao được mở rộng.

Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, trật tự đô thị và xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ.

Đồng chí Phan Thanh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hiệp Thành, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đề nghị Đảng uỷ, UBND phường làm rõ một số nội dung, chỉ tiêu trong báo cáo, đồng thời rà soát những nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp thực hiện hiệu quả trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân phường Hiệp Thành trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận, biểu dương nỗ lực của phường Hiệp Thành trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ nhấn mạnh, với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển và du lịch, phường cần sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án du lịch quy mô, phát triển du lịch sinh thái gắn với lợi thế địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai, giữ vững trật tự đô thị; chủ động tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

* Trước đó, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đã đến khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Hiệp Thành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung khảo sát mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm của hộ ông Thái Tiết Hí (khóm Kinh Tế).

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ cùng đoàn công tác và đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành (thứ ba từ phải sang) khảo sát mô hình trồng trái diếc của hộ ông Trần Ngọc Chiến tại khóm Biển Tây.

Đoàn khảo sát mô hình trồng măng tây của hộ ông Thạch Pha No, thành viên Hợp tác xã Lộc Tím, khóm Biển Đông B. Trên diện tích 1.500 m², gia đình trồng khoảng 2.000 cây, đạt hiệu quả kinh tế khá cao.

Đoàn khảo sát mô hình trồng thanh nhãn của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhãn Bạc Liêu tại khóm Hiệp Thành, với diện tích 4 ha, khoảng 600 gốc.

Qua khảo sát, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất theo hướng đa dạng hoá cây trồng, gắn với nâng cao giá trị kinh tế và phát triển du lịch nông nghiệp.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân, hợp tác xã ứng dụng khoa học, kỹ thuật; mở rộng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn./.