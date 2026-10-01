Phường Hiệp Hòa: Tạo mặt bằng sạch, thúc đẩy phát triển công nghiệp

Đầu tư hạ tầng

Hiện phường Hiệp Hòa (thành phố Bắc Ninh) có 1 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp, gồm Khu công nghiệp Hòa Yên (tổng diện tích 256,68 ha, trong đó phần diện tích thuộc Hiệp Hòa là 204,38 ha) và các cụm công nghiệp Đoan Bái ( diện tích 75 ha), Đoan Bái - Lương Phong 1 (diện tích 50 ha), Đoan Bái - Lương Phong 2 và Đoan Bái - Danh Thắng (cùng 75 ha). Trong đó, Cụm công nghiệp Đoan Bái đã đi vào hoạt động, các khu, cụm công nghiệp còn lại đang được tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng.

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 2.

Khu công nghiệp Hòa Yên được xác định là một trong những không gian quan trọng để địa phương thu hút các dự án công nghiệp, tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cùng với đó, các cụm công nghiệp đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng.

Tại Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 1, tranh thủ thời tiết hanh khô, Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Cầu đang tập trung cao thi công hạ tầng. Theo ông Vương Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ASIC, đơn vị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75%. Các hạng mục đường giao thông nội bộ, thoát nước, chiếu sáng, điện và cây xanh đang được triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12/2026 để bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp. Nhà thầu Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 2, cũng huy động tối đa phương tiện, máy móc và nhân lực để thi công hạ tầng kỹ thuật.

Hạ tầng từng bước được hoàn thiện tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Từ đầu năm đến nay, phường Hiệp Hòa có thêm 3 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn gần 74 tỷ đồng, nâng tổng số nhà đầu tư thứ cấp trên địa bàn lên 40, tạo việc làm ổn định cho hơn 9,9 nghìn lao động.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Để tạo mặt bằng sạch cho các dự án, Hiệp Hòa xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, với 34,2 ha được thực hiện; tổng diện tích đạt 283,1/442,5 ha, bằng 64% kế hoạch. Trong đó có 29,54 ha tại Khu công nghiệp Hòa Yên giai đoạn 1 và 4,31 ha tại Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 1.

Nhà máy mới được xây dựng tại Cụm công nghiệp Đoan Bái.

Khu công nghiệp Hòa Yên là dự án có quy mô lớn, khối lượng giải phóng mặt bằng phức tạp. Giai đoạn 1 có diện tích 59,39 ha; đến nay đã đạt 47,15 ha liên quan 401 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Phần diện tích còn lại phát sinh một số vướng mắc liên quan đất công ích, hoán đổi đất, nguồn gốc sử dụng đất và phạm vi chồng lấn với một số công trình giao thông.

Năm 2026, phường Hiệp Hòa triển khai giải phóng mặt bằng 16 dự án, trong đó có 1 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp. 9 tháng đầu năm, địa phương đã giải phóng mặt bằng đạt 64% kế hoạch.

Tại Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 1, địa phương đã giải phóng mặt bằng 47,4/50 ha; Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 2 đạt hơn 69/75 ha. Những phần diện tích còn lại chủ yếu liên quan đến xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, đối thoại với các hộ dân và xử lý các trường hợp chưa đồng thuận.

Thực tế cho thấy, giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp tại Hiệp Hòa có khối lượng lớn, nhiều dự án triển khai đồng thời, trong khi một số cụm công nghiệp đã kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy, địa phương tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, coi tiến độ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cần được kiểm điểm thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho biết: “Địa phương tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong Thường trực cấp ủy phụ trách. UBND phường thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn cho từng cơ quan, đơn vị; yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ từng khó khăn”.

Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình tự theo quy định để xử lý các trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, bảo đảm tiến độ dự án nhưng đúng quy định pháp luật.

Nguyên nhân chính khiến tiến độ một số dự án còn chậm là hồ sơ, nguồn gốc đất phức tạp; tồn tại việc hoán đổi, chuyển nhượng đất không đúng quy định, xây dựng trên đất chưa được phép và sự phối hợp có thời điểm chưa kịp thời. Vì vậy, nhiệm vụ những tháng cuối năm là tập trung xử lý dứt điểm từng nhóm vướng mắc, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả và bàn giao mặt bằng.

Cùng với giải phóng mặt bằng, phường Hiệp Hòa chú trọng nâng cao chất lượng quản lý đất đai, tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ; xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng dự án, từng trường hợp còn vướng mắc.