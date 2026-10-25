Phường Hạnh Thông vận động được hơn 719 triệu đồng chăm lo cho người nghèo

Sáng 25/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hạnh Thông (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Mỗi bước chân – Triệu tấm lòng” năm 2026, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 – 18/11/2026), hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội Thành phố; ông Lưu Bình Long, Phó Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Đại biểu dự chương trình

Về phía phường Hạnh Thông có ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Trần Ngọc Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Võ Thị Xuân Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, trường học, khu phố và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

Bà Võ Thị Xuân Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát biểu tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vận động kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Hạnh Thông năm 2026. Theo Ban tổ chức, tính từ ngày 25/9 đến ngày 25/10/2026, tổng kinh phí tiếp nhận đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đạt 719.035.000 đồng.

Kết quả này thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Chùa Bảo Long và Tịnh xá Ngọc Phương ủng hộ đến với chương trình

Trong số các đơn vị đóng góp có nhiều cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và tập thể khu phố. Tiêu biểu, Tịnh xá Ngọc Phương ủng hộ 160 triệu đồng; Chùa Già Lam và Chùa Bảo Long mỗi đơn vị đóng góp 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp, ngân hàng, cơ sở kinh doanh, trường học và người dân tiếp tục chung tay bằng những khoản đóng góp thiết thực. Nhiều tập thể khu phố cũng tích cực vận động nguồn lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng ngay từ địa bàn dân cư.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường san sẻ tấm lòng vàng với chương trình

Không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn lực, chương trình còn hướng đến những hoạt động chăm lo trực tiếp cho người dân. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà an sinh xã hội đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Giá trị cụ thể của từng suất quà chưa được nêu trong kịch bản chương trình.

Người dân tại các khu phố trên địa bàn gửi những phần quà thiết thực đến với chương trình

Bên cạnh ý nghĩa vận động từ thiện, hoạt động đi bộ đồng hành còn khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.Người tham gia cùng di chuyển theo lộ trình được Ban tổ chức bố trí, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi bước chân – Triệu tấm lòng”.

Bà Trần Ngọc Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao thư cảm ơn đến với các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình

Nguồn kinh phí vận động từ chương trình là cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và những trường hợp còn khó khăn.

Qua đó, vai trò kết nối của Mặt trận Tổ quốc và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo cùng Nhân dân được phát huy, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Trao tặng những phần quà ý nghĩa đến với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Mỗi bước chân – Triệu tấm lòng” không chỉ là hoạt động thể dục thể thao mà còn là dịp để những tấm lòng nhân ái cùng hướng về người nghèo, biến sự sẻ chia thành những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống xã hội.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ công chức phường tham gia vào hoạt động đi bộ