Phương Hằng phản ứng khi Khả Ngân báo tin vui

Khả Ngân đang nhận được nhiều sự quan tâm sau khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong thai kỳ. Nữ diễn viên khoe diện mạo rạng rỡ, đồng thời hé lộ niềm hạnh phúc khi chuẩn bị đón con đầu lòng cùng Nhan Phúc Vinh. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và nhiều đồng nghiệp trong showbiz.

Đáng chú ý, diễn viên Phương Hằng cũng để lại bình luận dưới bài đăng của Khả Ngân. Cô viết: "Chiếc bụng đáng iu quá mẹ Ngân ơi". Lời nhắn ngắn gọn nhưng thân mật của Phương Hằng nhanh chóng nhận được sự chú ý, cho thấy nữ diễn viên dành nhiều tình cảm cho đồng nghiệp trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Khả Ngân khoe khoảnh khắc hạnh phúc chào tháng mới với vòng 2 gây chú ý. Ảnh: FBNV

Không chỉ Phương Hằng, bài đăng của Khả Ngân còn nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Sau khi công khai tin vui, những hình ảnh của nữ diễn viên trong thời gian mang thai cũng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Trước đó, chuyện tình cảm của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cả hai vốn là những diễn viên quen mặt trên màn ảnh Việt và từng có dịp hợp tác trong các dự án phim. Tuy nhiên, họ khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ những câu chuyện cá nhân trước công chúng.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái cùng dòng trạng thái: "Cô ấy nói 'Vâng'". Động thái này thu hút sự chú ý bởi trước đó cả hai không thường xuyên công khai chuyện tình cảm.

Phương Hằng dành lời khen cho diện mạo của Khả Ngân trong thai kỳ.

Sau màn cầu hôn, Khả Ngân cũng có những chia sẻ đầy hạnh phúc về chặng đường mới. Nữ diễn viên gọi đây là một hành trình đặc biệt trong cuộc đời và bày tỏ sự trân trọng dành cho người đồng hành bên cạnh mình.

Khả Ngân sinh năm 1997, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó 11 tháng 5 ngày là tác phẩm giúp nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Nam diễn viên từng tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, gây ấn tượng với ngoại hình nam tính cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai.

Ở thời điểm hiện tại, tin vui của Khả Ngân tiếp tục nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc của nữ diễn viên, những lời nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp như Phương Hằng cũng khiến câu chuyện về hành trình làm mẹ của cô thêm phần đáng chú ý.