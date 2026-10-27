Phường Hàng Gòn tổ chức Diễn đàn Lắng nghe dân nói năm 2026

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Lê Thanh Tú

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì diễn đàn. Tham dự có đồng chí Đỗ Chánh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ban công tác Mặt trận các khu phố; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn. Ảnh: Lê Thanh Tú

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và xây dựng, diễn đàn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân về hạ tầng, giao thông, môi trường; đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế; an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe; xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Gòn trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại diễn đàn. Ảnh: Lê Thanh Tú

Thông qua diễn đàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Gòn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.